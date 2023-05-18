Pavlo Bahmut/Global Look Press Кирилл Буданова

Заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о том, что его слова об убийствах россиян якобы подверглись монтажу и потеряли суть про «военных преступников» стоит воспринимать как отмазку и жалкую попытку оправдаться. Так член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев прокомментировал высказывание Буданова.

Ранее глава украинской разведки заявил, что фрагмент его интервью украинскому блогеру Сергею Иванову, в котором говорится о причастности Киева к убийству медийных личностей из России, подверглось монтажу. По его словам, вырезали главный смысл высказывания о якобы военных преступниках.

«Это гнилая отмазка! Но даже если он будет десять раз в день говорить, что он лично отдаёт приказы о политических убийствах, то ООН этого не заметит. Потому что им можно! А ООН — это инструмент Запада, а не объективная и независимая площадка», — считает Матвейчев.

Депутат критично оценил поведение украинского военного и продолжающееся бездействие Организации Объединённых Наций. По мнению Матвейчева, на членов ООН вряд ли удастся повлиять.

16 мая в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел цитату руководителя главного управления разведки минобороны Украины. При этом он добавил, что ООН всегда выступает против любых террористических актов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также возмутилась отсутствием реакции ООН на заявление Буданова. Она подчеркнула, что ответ представителя Генерального секретаря ООН Дюжаррика, что он якобы не видел подобного заявления украинского военного, возмутителен, и такому поведению нет оправдания.

Представитель России в ООН Василий Небензя направил официальное письмо к Совету Безопасности ООН, обвинив Буданова в проявлении русофобии и подстрекательстве к насилию по национальному признаку. Российские дипломаты призывали службы ООН «воздержаться от двойных стандартов» и должным образом отреагировать на призывы к убийствам граждан России.