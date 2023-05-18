Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Действия Североатлантического альянса (НАТО) подводят мир к грани глобального конфликта. Об этом 18 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, сообщила пресс-служба главы государства.

«После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта», — сказал он.

Лукашенко уточнил, что негативные тенденции, о которых говорилось в 2022 году, сегодня воплощаются в реальность: НАТО увеличивает военное присутствие около западных границ ОДКБ, проводит манёвры и развивает военную инфраструктуру, в том числе в приграничных государствах.

При этом белорусский лидер отметил, что, по его мнению, отдельные страны фактически стали полигоном для уничтожения старых и испытания новых вооружений стран Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера принять Украину в НАТО. По мнению политика, в этом случае бывший американский госсекретарь абсолютно неправ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая назвал разговоры о безопасности Европейского союза бесперспективными на фоне расширения НАТО. Он указал, что НАТО поглотило почти все европейские страны, у которых до сих пор был нейтральный статус. В результате почти сошла на нет возможность для конструктивной политики в Евразии при инициативной роли нейтралов.