Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Ураган» в зоне СВО

Российские войска нанесли по Украине массированный комбинированный удар. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На территории всей Украины объявили воздушную тревогу. По данным канала, первые взрывы раздались в Полтавской и Винницкой областях. Помимо этого, в небо запустили шары с уголковыми отражателями для введения в заблуждение средств противовоздушной обороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении объекта в результате ракетной атаки в Хмельницкой области. Власти региона заявили о попадании в объект инфраструктуры. Перед этим ракетный удар поразил промышленный объект в Одессе — мощный взрыв разрушил бетонные стены и стальной каркас здания. Также ВС России нанесли удар по узлу военной логистики в Одесской области. Точное место на момент удара было неизвестно, но сообщалось, что ВСУ часто размещают в подобных строениях боеприпасы и технику, которые именно через Одесскую область получают от Запада.

В Министерстве обороны России 17 мая сообщили, что попаданием гиперзвукового «Кинжала» уничтожены пять американских установок Patriot в Киеве и радиолокационная станция. Ранее в ведомстве объявили о поражении только одного Patriot. 17 мая военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский заявил, что уничтожению комплекса Patriot помогли уникальные возможности «Кинжала», а также тактика Вооружённых сил России по обнаружению систем ПВО Украины.