ИЗВЕСТИЯ Сход с рельсов вагонов с зерном в Симферопольском районе. Крым

Восемь вагонов с зерном сошли с рельсов, пять из них перевернулись в результате мощного взрыва на железной дороге в Крыму. Инцидент произошёл 18 мая около 8:00 на железнодорожных путях в районе села Чистенькое под Симферополем. Предположительно сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

Как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, пострадавших нет, на место происшествия отправились заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко и профильные ведомства.

Движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров организовали трансфер автобусами

Со слов очевидцев, взрыв был такой силы, что его звуки слышали в соседних сёлах, на месте образовалась воронка диаметром около 15 м и глубиной около двух.

Машинист не пострадал, пишет Telegram-канал Mash. По данным источников, состав частично разворотило взрывом, перевернулись пять вагонов, их поднимают с помощью кранов.

Известно также, что подрыв произошёл в начале состава: повреждены 50 метров полотна. К произошедшему могут быть причастны несколько человек, ведётся их поиск. Перед взрывом очевидцы заметили подозрительного мужчину, который, по их словам, осматривал железнодорожные пути, а позднее скрылся в лесу.

Также известно, что ещё 12 мая близ железнодорожных путей у перегона Севастополь — Симферополь была обнаружена оборудованная засада, что косвенно подтверждает довод о том, что злоумышленники вели слежку. Сход грузового поезда произошёл из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила Крымская железная дорога. Восстановить пути под Симферополем и открыть движение планируется к вечеру 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM полиция начала поиск предполагаемых диверсантов. Предварительно, рассматривается версия о взрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя.