Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Россия ответит на отмену Чехией решения о предоставлении Советскому Союзу в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости. Об этом 18 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Конечно», — сказала она в ответ на вопрос о том, будут ли приняты Россией ответные шаги в случае такого рода действий чешской стороны.

Захарова подчеркнула, что российская сторона даёт соответствующий ответ на каждые действия такого рода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак заявил, что власти республики отменили девять постановлений правительства Чехословакии, в соответствии с которыми СССР получил в бесплатное пользование 59 земельных участков. Позднее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что власти Чехии потребуют от России заплатить за аренду земельных участков в стране, находящихся в пользовании посольства.