Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор двум экс-полицейским за получение взяток на сумму более миллиона рублей во время съёмок сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна.

За вознаграждение от экс-гендиректора ООО «Кино-групп» экс-полицейские перекрывали улицы.

Бывшему заместителю начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергею Кулишову суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей. Его подчиненный Виталий Фокин получил наказание гораздо более суровое — 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Это связано с тем, что Кулишову следствие вменяло только один эпизод взяточничества, а Фокину — четыре.

Судебный процесс длился в Дорогомиловском суде с 17 февраля 2022 года. Приговор судья Галина Талина вынесла 17 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая следователи СК России предъявили обвинение начальнику отдела Брянской таможни в получении взятки в особо крупном размере. По подозрению в получении взятки задержали начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни.

В Москве в марте при получении взятки в 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей) ФСБ и СК задержали высокопоставленных таможенников. Речь идёт о замначальника Центрального таможенного управления генерале Александре Беглове и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковнике Александре Алееве.