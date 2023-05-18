Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Странам «Группы семи» (G7) и Европейского союза не удаётся прийти к согласию в вопросе о том, какую риторику использовать в официальных заявлениях в отношении Китая. Об этом 18 мая сообщила газета Financial Times.

«За кулисами семь ключевых промышленно развитых стран и ЕС спорят по поводу того, в какой степени Китай должен фигурировать в их официальных заявлениях», — отмечается в статье.

Уточняется, что чиновники из Евросоюза настороженно воспринимают идею о прямых высказываниях против Китая и опасаются того, что может создаться впечатление, что коллективный Запад противопоставляет себя всему остальному миру. Они считают, что более рациональной будет попытка «изменить поведение» китайских властей с помощью взаимодействия.

«Можно ясно дать понять, с какими действиями вы не согласны, не называя тех, кого вы обвиняете в их совершении… Неужели нам действительно нужно напрямую показывать пальцем на Китай?» — заявил изданию чиновник из ЕС, принимающий участие в создании коммюнике, которое должно быть опубликовано по итогам саммита G7.

Он добавил, что также Вашингтон пытается добиться от Брюсселя более жёсткой позиции в вопросе Тайваня.

При этом, как считает газета, в этом вопросе многое будет зависеть от позиции премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер назвал США и Китай наибольшими угрозами миру. Он уточнил, что потенциал обеих стран способен уничтожить человечество.