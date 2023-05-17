Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

На краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) усилили атаки беспилотниками. Об этом 18 мая со ссылкой на данные разведки заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«На участке Кременная — Сватово отмечается увеличение использования украинскими боевиками различных беспилотных летательных аппаратов», — написал Марочко в Telegram-канале.

Он уточнил, что чаще всего украинские военные используют разведывательные дроны. Но также применяют и дроны-камикадзе, и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что украинские военные стали использовать на краснолиманском направлении (в районах Макеевки и Невского) тактику кочующих огневых средств на базе пикапов. Эксперт отметил, что эти пикапы ВСУ оснащаются автоматическими миномётами, крупнокалиберными пулемётами, реактивными системами залпового огня калибра 80 мм, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) и безоткатными орудиями СПГ-9.

За сутки 17 мая на краснолиманском направлении российские военные уничтожили один танк, два БТР, САУ «Акация» и гаубицу Д-30, потери ВСУ в живой силе превысили 70 военных.