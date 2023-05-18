Михаил Метцель/ТАСС Посадка самолета

Росавиация обновила перечень субсидируемых региональных маршрутов с целью сохранения рейсов на наиболее социально значимых направлениях. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба федерального агентства.

Сообщается, что работу по корректировке маршрутной сети ведомство провело совместно с регионами.

«В перечень маршрутов внесены изменения с целью сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях и эффективного расходования бюджетных средств, предоставленных на реализацию данной программы субсидирования», — говорится в сообщении.

О намерении Росавиации сохранить субсидируемые рейсы на самых социально значимых направлениях сообщалось в начале мая. Тогда федеральное агентство порекомендовало авиакомпаниям руководствоваться эффективным распределением бюджетных средств и сохранять при этом доступность перелётов. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева предупреждала, что снижение авиасубсидий может повлиять на стоимость билетов. По её словам, любые изменения ведут либо к увеличению цены, либо к снижению доступности и идут не на пользу туризма.

Ранее сообщалось, что субсидирование программы региональных полётов в обход Москвы в 2023 году урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. По этой причине авиаперевозчики сообщали об отменах рейсов.