Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Власти Соединённых Штатов считают, что следующие пять месяцев будут решающими для исхода украинского конфликта и последним реальным шансом для нынешних властей Украины по изменению ситуации на местах. Об этом 18 мая написала газета Financial Times.

«Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах», — отмечается в публикации.

По данным газеты, союзники Киева опасаются, что уровень военной поддержки украинской стороны в скором времени достигнет максимума, а ранее утверждённых пакетов военной помощи хватит на обеспечение Украины необходимым на протяжении следующих пяти месяцев. При этом отмечается, что один из чиновников оценил возможность сохранения нынешнего уровня поддержки не более чем в один-два года.

Также указывается, что ряд чиновников действующей администрации США считает, что нынешняя ситуация даёт Украине возможность начать переговоры по урегулированию конфликта.

«Посыл [Украине] состоит в том, что это лучшее, что вы получите. У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность», — заявил газете один из европейских чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, газета The Jerusalem Post написала, что передача Киеву Вашингтоном одной или двух израильских систем противовоздушной обороны ПВО «Железный купол» в случае, если США смогут заставить Израиль не сопротивляться такой поставке, почти ничего не изменит в ситуации на Украине. Отмечается, что поставки «Железного купола» украинской стороне будут, скорее, символическими.