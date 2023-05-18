Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Власти Хмельницкой области заявили о повреждении объекта в результате ракетной атаки, сообщил 18 мая Telegram-канал «Политика страны».

«К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района», — сообщил представитель военно-гражданской администрации региона.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о повреждении в результате взрывов в ряде регионов. Взрывы прогремели, по их информации, и в Хмельницкой области.

Минобороны России не приводило информацию об ударах по объектам в регионе.

По данным российских военкоров, 18 мая ракетный удар разрушил объект в промзоне Одессы. Ранее сообщалось о разрушении железнодорожного узла в Красноселке Одесской области.