Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Глава Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в результате атаки со стороны ВСУ на посёлок Глушково пострадали два человека. Об этом он написал 18 мая в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, два жителя получили ранения», — заявил губернатор.

Глава региона уточнил, что 18 мая ВСУ в посёлке Глушково сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс.