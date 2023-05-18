Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance ПВО «Железный купол»

Передача Киеву Вашингтоном одной или двух израильских систем противовоздушной обороны ПВО «Железный купол» в случае, если США смогут заставить Израиль не сопротивляться такой поставке, почти ничего не изменит в ситуации на Украине. Об этом 18 мая написала газета The Jerusalem Post.

По мнению авторов публикации, поставки «Железного купола» украинской стороне будут, скорее, символическими, так как территория Украины значительно больше израильской и российские военные используют более продвинутые типы ракет, нежели палестинские радикалы из сектора Газа.

Уточняется, что ограниченность возможностей названных систем ПВО на Украине признали даже некоторые официальные лица в Киеве. При этом Израилю для эффективной защиты от атак из сектора Газа нужно всего десять таких установок, в то время как Украине для этого нужно не менее десяти батарей, каковых просто нет.

Также указывается, что одна или две установки «Железный купол» на Украине не повлияют на ситуацию даже в тактическом измерении, а при использовании против них более современных и совершенных ракет такая поставка потеряет даже символическое значение.

При этом в статье напоминается, что, так как эта система ПВО является совместным проектом Израиля и США, согласие на поставку украинской стороне таких систем должны дать обе страны.

Кроме того, отмечается, что Израиль продолжает считать, что возможные издержки от поставок на Украину «Железного купола» перевешивают потенциальную выгоду, однако не высказывается на эту тему. В то же время высокопоставленные представители минобороны Израиля обеспокоены тем, какую реакцию вызовет у России передача Киеву этих систем ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Пентагоне заявили, что ведомство не накладывало запрет на возможную передачу ВСУ истребителей F-16 другими странами. При этом представитель минобороны США уточнил, что пока другие государства не приняли каких-либо решений о передаче Украине военной авиации и на первом месте стоят системы ПВО.