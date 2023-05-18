IMAGO/Global Look Press Владимир Зеленский

Возможность личного участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Группы семи» (G7), который пройдёт в Хиросиме, не исключает его офис. Об этом 18 мая заявил заместитель руководителя офиса Игорь Жовква агентству Kyodo.

«Я не знаю, в какой форме это будет, но [Зеленский] точно будет участвовать [в саммите G7]», — сказал он.

Жовква отметил, что решение о формате участия украинского лидера будет принято после тщательной оценки ситуации в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры стран G7 планируют контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита в Японии. Он отметил, что в данный момент прорабатываются параметры такого контакта.