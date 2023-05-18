Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на посёлок Глушково в Курской области, написал 18 мая глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

«ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Глушково», — сообщил Старовойт.

Он привёл предварительные данные о двух пострадавших мирных жителях.