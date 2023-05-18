Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывчатку на оздоровительный комплекс
Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывчатку на оздоровительный комплекс в Курской области
Иван Шилов ИА REGNUM
Украинский БПЛА
Два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на посёлок Глушково в Курской области, написал 18 мая глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Глушково», — сообщил Старовойт.
Он привёл предварительные данные о двух пострадавших мирных жителях.