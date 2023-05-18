Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Пожар вспыхнул в бизнес-центре в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 18 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в 03:41 мск. Загорелось одно из четырёх зданий дома № 51 на улице Магнитогорской. Загорелось здание 15×30 метров.

В тушении пожара участвуют 32 человека и задействованы семь единиц техники. Информации о пострадавших нет.

«В 07:53 локализация пожара, ранг пожара снижен до первого номера», — сообщили в МЧС.

17 мая министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что пожароопасная ситуация сложилась почти во всех регионах страны.