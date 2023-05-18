Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

На одном из промышленных объектов в Одессе прогремел взрыв. Об этом 18 мая сообщили в своём Telegram-канале городские власти со ссылкой на информацию оперативного командования «Юг» ВСУ.

По данным одесских властей, поздно вечером 17 мая в городе прогремела серия взрывов.

«Есть попадание в промышленную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, мэр Киева Виталий Кличко написал, что в городе прогремела серия взрывов. По его словам, взрывы были слышны в Дарницком и Днепровском районах Киева.