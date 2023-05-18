Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

В Рязанской области в здании ГИБДД произошёл пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным портала, огонь вспыхнул в здании регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, расположенном на улице Ленина в городе Скопине около трёх часов ночи 18 мая.

По предварительным данным, это был поджог.

«Огнём было повреждено окно и внутренняя отделка здания на площади пять квадратных метров», ― говорится в сообщении.

Возгорание оперативно потушили. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Ульяновске неизвестный попытался совершить поджог здания отдела полиции. Вечером 15 мая злоумышленник облил горючей жидкостью дверь и окно участкового пункта полиции отдела МВД по Засвияжскому району, который находится на улице Пушкарева, и поджог их, после чего скрылся с места преступления. Полиция ищет совершившего поджог.

В марте пожар произошёл в главном здании МВД в Москве, расположенном на улице Петровке, 38. Возгорание возникло в строении №5. Огонь вспыхнул на третьем этаже трёхэтажного здания, находящегося на реконструкции. До прибытия пожарных из горящего кабинета эвакуировались пять человек. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.