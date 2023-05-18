Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты России

Промышленный объект в Одессе разрушен в результате ракетного удара, сообщил 18 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В комментариях к опубликованным снимкам отмечается, что мощный взрыв снёс бетонные плиты промышленного объекта. Толстый стальной каркас здания разрушился.

Военкоры напомнили, что ВСУ часто размещает на территории промышленных объектов боеприпасы и технику. Через Одесскую область ВСУ получает военную технику с Запада.

Ранее канал сообщал о разрушении ракетными ударами узла военной логистики ВСУ в Одесской области, в том числе железнодорожного узла в Красноселке.