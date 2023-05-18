Кадр из видео Пехотный огнемёт «Бородач»

Российские военные получили на вооружение новый пехотный огнемёт «Бородач», который предназначен для городских боев. Об этом 18 мая рассказал заместитель главы концерна «Техмаш» (управляющая компания — холдинг «Технодинамика» государственной корпорации «Ростех») Александр Кочкин на международной выставке MILEX-2023 в Минске.

Как отметил Кочкин, которого цитирует РИА Новости, малогабаритный пехотный огнемет (МРО-А) «Бородач» является аналогом реактивной противотанковой гранаты с боевой частью, которая оснащена термобарическим составом.

«Можно сказать, что это одноразовый гранатомёт. Он уже принят на вооружение российской армией. Разработка предназначена для городских боёв», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Кочкин заявил, что в России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Он уточнил, что она уже в этом году будет применяться в зоне спецоперации.