Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Командование украинских войск запретило офицерам ВСУ посещать передовые позиции для сохранения командного состава. Об этом 18 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Как отметил эксперт, офицерского состава украинской армии фактически нет на передовых позициях ВСУ.

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — написал он.

Марочко добавил, что офицеры ВСУ могут посещать передовые позиции только в исключительных случаях и по согласованию с вышестоящим руководством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал, что из-за нехватки технических средств обнаружения воздушных целей командование украинских войск приняло решение выставлять посты наблюдения из военнослужащих на крыши высотных зданий. По его словам, в такой расчёт входят два-три человека с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями.