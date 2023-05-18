Эксперт сообщил о запрете Киева посещать передовые позиции офицерам ВСУ
Военный эксперт Марочко: Киев запретил украинским офицерам посещать передовые позиции
Командование украинских войск запретило офицерам ВСУ посещать передовые позиции для сохранения командного состава. Об этом 18 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.
Как отметил эксперт, офицерского состава украинской армии фактически нет на передовых позициях ВСУ.
«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — написал он.
Марочко добавил, что офицеры ВСУ могут посещать передовые позиции только в исключительных случаях и по согласованию с вышестоящим руководством.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал, что из-за нехватки технических средств обнаружения воздушных целей командование украинских войск приняло решение выставлять посты наблюдения из военнослужащих на крыши высотных зданий. По его словам, в такой расчёт входят два-три человека с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями.