Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Итальянских журналистов, присутствовавших на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, пригласил посетить Крым и ознакомиться с ситуацией на полуострове глава крымского парламента Владимир Константинов. Соответствующее заявление Константинов сделал 18 мая в беседе с РИА Новости.

Константинов прокомментировал слова украинского лидера, заявившего при встрече с итальянскими представителями СМИ, что в Крыму нет ни туризма, ни экономики, ни какого-либо развития.

Глава парламента Крыма пригласил итальянских журналистов лично посетить полуостров и убедиться наглядно в том, что реальность диаметрально противоположна тому, что им было заявлено президентом Украины. При этом Константинов усомнился в том, что журналисты примут приглашение, так как, по его словам, им удобнее не видеть правды своими глазами, потому что «так врать легче».

«Пусть как раз итальянские журналисты посмотрят на то, что Зеленский называет «ничего не осталось», не все же им слушать его наркоманские трели. Слова Зеленского, все, что он делает, — это сплошная откровенная и наглая ложь», — указал Константинов.

По словам главы парламента Крыма, украинский лидер не может не знать, каким был регион в «украинский» период и каким он стал после воссоединения с Россией. Поэтому все рассуждения главы Украины несерьёзны. Константинов уточнил, что украинцы, на самом деле, прекрасно осведомлены о том, что сделала Россия в Крыму за период с 2014 года и какой рывок в будущее был совершён.

«Это не надо специально рекламировать, доказывать что-то кому-то на словах. Достаточно приехать и увидеть все своими глазами», — резюмировал Константинов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт призвал обратиться к статистике, чтобы убедиться, насколько слова президента Украины Зеленского о ситуации в Крыму оторваны от реальности.