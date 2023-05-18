Михай Карауш/Sputnik/РИА Новости Бывший президент Молдавии Игорь Додон

Захват молдавским спецназом бюллетеней в Гагаузии после выборов главы этой автономии создает опасный прецедент и является произволом со стороны Кишинёва, заявил журналистам экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии страны Игорь Додон.

«То, что происходит в Гагаузии, это произвол центральной власти Республики Молдова, это очень опасный прецедент и давление на Гагаузскую автономию и на всех, кто голосовал на этих выборах», — заявил бывший глава государства в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» не участвовала в выборах, поскольку не рассчитывала на поддержку. Однако, как отметил Додон, молдавский президент Майя Санду и премьер-министр страны Дорин Речан позволяют себе делать заявления о нарушениях.

Лидер Соцпартии уточнил, что остальные политические силы, которые участвовали в выборах, не обращались в центральную избирательную комиссию (ЦИК) или в суд из-за несогласия с голосованием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК Гагаузии объявила о победе на выборах главы автономии кандидата от оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Голосование состоялось 14 мая.

16 мая депутаты народного собрания Гагаузии в ходе экстренного заседания поддержали решение центральной избирательной комиссии объявить Гуцул победителем на выборах. При этом в офис ЦИК Гагаузии пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии, начав изымать списки избирателей.