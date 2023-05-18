В Курской области возле границы с Украиной взорвались три беспилотника ВСУ
Иван Шилов ИА REGNUM
Украинский БПЛА
Три боевых беспилотника упали и взорвались в Курской области, сообщил 18 мая Telegram-канал SHOT.
Беспилотники упали вечером 17 мая в хуторе Заря (Глушковский район), находящемся в 100 м от границы с Украиной, и взорвались. Пострадавших нет.
Через некоторое время в хуторе зафиксировали обстрел со стороны ВСУ из стрелкового оружия. О пострадавших и разрушениях информации нет.
Как сообщало ИА REGNUM, СКР начал расследование атаки беспилотников ВСУ здания управления УФСБ в Курской области 17 мая.