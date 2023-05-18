Sputnik/РИА Новости Бывший президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон

На фоне скандала с попытками Кишинёва оказать влияние на выборы главы Гагаузии конфликт в автономии может привести к дестабилизации ситуации во всей Молдавии. Об этом 18 мая заявил бывший президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон.

«Я очень сильно опасаюсь, чтобы то, что происходит в Гагаузии, не было бы началом дестабилизации ситуации в целом по Молдавии, включая Приднестровье. Я очень надеюсь, что это пока что версии, которые обсуждают в СМИ, что это было сделано специально в Гагаузии, чтобы дестабилизировать регион», — сказал он в интервью РИА Новости.

Додон отметил, что он надеется на то, что эта ситуация разрешится и нынешние молдавские власти поймут, что им необходим эффективный диалог и с Приднестровьем, и с Гагаузией.

При этом бывший президент подчеркнул, что приднестровские власти на фоне происходящего в Гагаузии не готовы вести диалог с молдавской стороной.

«Мы считаем, что сейчас предпосылки для эффективного диалога с Приднестровьем есть. Но мы видим, что кишинёвские власти к этому не готовы либо им ещё не дали отмашку западные кураторы, чтобы идти в этом направлении», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая депутаты народного собрания Гагаузии на экстренном заседании поддержали решение Центризбиркома автономии объявить победителем на выборах башкана (главы) Гагаузии кандидата от партии «Шор» Евгению Гуцул. При этом назначение прошло в нервозной обстановке: в ЦИК Гагаузии пришли силовики Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии и изъяли документацию, связанную со вторым туром выборов башкана.