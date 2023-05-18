Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Под Артёмовском (ДНР) ликвидировали российского гражданина Дмитрия Авдеева, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины под позывным Авдей, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Авторы канала уточнили, что Авдеев родился в Волгоградской области. Он вступил в ряды Украинской добровольческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и служил в отряде «Юг».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно об уничтожении в Артёмовске (ДНР) отряда из пятерых бойцов элитного подразделения (ВСУ) «Волки Да Винчи». В середине апреля агентство PAP написало о смерти командира взвода интернационального легиона ВСУ польского наёмника Михала Журека.

Он умер ещё 25 марта в больнице Днепропетровска, где находился с ранением головы.