Под Артёмовском ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ гражданина России
Под Артёмовском уничтожили гражданина России Дмитрия Авдеева, воевавшего на стороне Украины
Под Артёмовском (ДНР) ликвидировали российского гражданина Дмитрия Авдеева, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины под позывным Авдей, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Авторы канала уточнили, что Авдеев родился в Волгоградской области. Он вступил в ряды Украинской добровольческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и служил в отряде «Юг».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно об уничтожении в Артёмовске (ДНР) отряда из пятерых бойцов элитного подразделения (ВСУ) «Волки Да Винчи». В середине апреля агентство PAP написало о смерти командира взвода интернационального легиона ВСУ польского наёмника Михала Журека.
Он умер ещё 25 марта в больнице Днепропетровска, где находился с ранением головы.