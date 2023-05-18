Официальный сайт правительства РФ Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенков в четверг, 18 мая, прибыл в Кубу с рабочим визитом. Об этом сообщило РИА Новости.

В кубинском аэропорту Хосе Марти Дмитрия Чернышенко встретил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кубе Виктор Коронелли, а также заместитель главы министерства внешней торговли и иностранных инвестиций страны Анна Тересита Гонсалес Фрага.

«Мы прибыли по поручению президента Владимира Путина большой и представительной организацией», — рассказал он агентству, отметив, что отношения двух стран имеют историческое значение.

Ранее о том, что Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит в Кубу сообщили в аппарате вице-премьера. Отмечалось, что там он проведёт заседание российско-кубинской межправительственной комиссии и встретится с президентом страны Мигелем Диас-Канелес.