Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

Импорт зерновых из России в Японию по итогам апреля 2023 года вырос более, чем на 550% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Министерством финансов.

По данным Минфина, импорт рыбы и рыбной продукции за данный период сократился на 31,4%. Также упал импорт овощей — в апреле 2023 года Япония импортировала на 75% меньше соответствующей продукции.

Ранее японская газета Yomiuri сообщала, что за прошедший год правительство Японии полностью прекратило финансирование по меньшей мере пятнадцати совместных с Россией научных проектов из-за конфликта на Украине. В том числе была полностью прекращена поддержка проекта по поиску противодействия птичьему гриппу.

Как передавало ИА REGNUM, Япония в ближайшие три года планирует нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 миллиона тонн в год. По словам генерального консула РФ в Саппоро Сергея Марина, подобное станет возможным благодаря проекту «Арктик СПГ 2».