(сс) Gage Skidmore Рон Десантис

Губернатор штата Флорида Рон Десантис на следующей неделе официально объявит о своём намерении баллотироваться на выборах президента Соединённых Штатов Америки в 2024 году. Об этом в четверг, 18 мая, сообщило издание Wall Street Journal.

«Губернатор Флориды Рон Десантис официально вступит в гонку за пост президента на следующей неделе», — говорится в материале.

Отмечается, что Рон Десантис является главным конкурентом Дональда Трампа в качестве кандидата от республиканской партии на выборах, которые намечены на ноябрь 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что в течение суток разрешит украинский конфликт, если будет избран президентом страны на предстоящих выборах. По его словам, «это не будет сложной задачей».