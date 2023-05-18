ThePixelman Арест

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила и арестовала в Биробиджане подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области.

Об этом сообщает РИА Новости. В российском ведомстве уточнили, что СБУ вышла на местного жителя и привлекала его к сотрудничеству «на материальной основе».

Он собирал данные о деятельности российских войск в рамках специальной военной операции. Подозреваемый также занимался поиском исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре.

В отношении арестованного возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). Ему грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребёнкин в интервью «Российской газете» рассказал, что украинские спецслужбы за материальное вознаграждение вербуют в РФ подростков для совершения диверсий в стране.

15 мая в Петербурге гарнизонный военный суд арестовал бывшего курсанта военного института Тимура Кирсанова по обвинению в попытке совершения теракта. По версии следствия, подозреваемый принёс к перегону станций Санкт-Петербург — Финляндский — Ланская инструменты, газету и несколько литров легковоспламеняющейся жидкости, чтобы совершить поджог релейных шкафов.