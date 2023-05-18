The White House Карин Жан-Пьер

Критике подверглась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер после того, как она резко прервала брифинг и буквально сбежала с трибуны после вопроса о расследовании связей экс-президента Дональда Трампа с Россией. Об этом 17 мая сообщает издание The Daily Mail.

В ходе брифинга в Белом доме журналист RealClearNews Филип Вегманн задал вопрос, связанный с публикацией доклада спецпрокурора Джона Дарэма. В документе сказано, что ни у правоохранительных органов США, ни у разведывательного сообщества нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией ради победы на президентских выборах 2016 года. Для запуска расследования, по мнению спецпрокурора, спецслужба использовала сырую, неподтвержденную информацию, которая даже не была должным образом проверена и проанализирована.

Журналист спросил Жан-Пьер о реакции Белого дома на доклад Дарэма, но пресс-секретарь переадресовала вопрос в минюст США. Однако Вегманн указал, что, хотя действующий президент США Джозеф Байден постоянно говорил о том, что минюст и ФБР должны оставаться независимыми, результаты расследования Дарэма «свидетельствуют об обратном». Кроме того, журналист задал вопрос, согласен ли глава Белого дома с выводом спецпрокурора, что ФБР нужны кардинальные изменения.

«Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны. Как вы только что заявили в своем вопросе, мы верим в независимое министерство юстиции. Это то, что сказал президент, когда он баллотировался, и это то, что президент говорил последние два года», — заявила в ответ Жан-Пьер и немедленно покинула брифинг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, доклад спецпрокурора США Дарэма об отсутствии связей Трампа с Россией является ещё одним свидетельством абсурдности обвинений в адрес России, звучавших со стороны Запада на разных уровнях.