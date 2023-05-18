Israel Defense Forces. Тактическая система ПРО Израиля («Железный купол»)

Ход боевых действий в рамках украинского конфликта не изменится с передачей ВСУ израильской системы ПРО «Железный купол» из-за размеров территории Украины, а также из-за российских ракет, обладающих более совершенными боевыми особенностями, написал военный аналитик Йона Джереми Боб в своей статье для газеты The Jerusalem Post.

Он отметил, что даже ряд украинских официальных лиц признают такое положение дел. Боб указал на то, что «Железный купол» может сбивать только низкотехнологичные палестинские ракеты.

Аналитик также выразил мнение о том, что Украине потребуется несколько десятков таких установок, которые негде взять, поскольку у Израиля чуть более десяти «Железных куполов». Он также считает, что передача даже одной или двух установок не будет иметь ни тактического, ни даже символического значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что Украина направила правительству Израиля официальный запрос на покупку систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО) и (ПРО).