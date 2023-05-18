В США осудили финансовую помощь Украине на фоне бедственного положения ветеранов
David Shankbone
Бездомный ветеран вооруженных сил США. Один из многих.

Помощь Украине, составляющая миллиарды долларов, осудил американский журналист Джексон Хинкл, указав на бедственное положение ветеранов в США. Соответствующую запись журналист сделал 17 мая в своём Twitter.

«Зачем мы отправляем деньги на Украину, когда у нас в США примерно 20 тысяч бездомных ветеранов?», — задал вопросом Хинкл.

О случаях выселения американских ветеранов из гостиниц ради размещения мигрантов рассказало накануне издание Newsweek. Отмечалось, что ветеранов, у которых нет своего жилья, владельцы гостиниц попросили освободить места, чтобы заселить мигрантов ради умножения прибыли. В ситуацию пришлось вмешаться правозащитникам, которые добились предоставления ветеранам мест в других гостиницах.

По данным агентства Reuters, в США отмечается стремительное падение поддержки украинских властей среди американцев. Опросы показали, что за год уровень поддержки Киева снизился на 15%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом анонсировал предоставление дополнительных пакетов военной помощи Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что страны Запада продолжат оказывать необходимую поддержку Киеву, в том числе в обучении военных.