David Shankbone Бездомный ветеран вооруженных сил США. Один из многих.

Помощь Украине, составляющая миллиарды долларов, осудил американский журналист Джексон Хинкл, указав на бедственное положение ветеранов в США. Соответствующую запись журналист сделал 17 мая в своём Twitter.

«Зачем мы отправляем деньги на Украину, когда у нас в США примерно 20 тысяч бездомных ветеранов?», — задал вопросом Хинкл.

О случаях выселения американских ветеранов из гостиниц ради размещения мигрантов рассказало накануне издание Newsweek. Отмечалось, что ветеранов, у которых нет своего жилья, владельцы гостиниц попросили освободить места, чтобы заселить мигрантов ради умножения прибыли. В ситуацию пришлось вмешаться правозащитникам, которые добились предоставления ветеранам мест в других гостиницах.

По данным агентства Reuters, в США отмечается стремительное падение поддержки украинских властей среди американцев. Опросы показали, что за год уровень поддержки Киева снизился на 15%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом анонсировал предоставление дополнительных пакетов военной помощи Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что страны Запада продолжат оказывать необходимую поддержку Киеву, в том числе в обучении военных.