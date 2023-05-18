Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Панцирь»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» доработан с учётом опыта эксплуатации системы в зоне специальной военной операции. Об этом агентству ТАСС 18 мая сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».

«Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» доработан с учётом опыта эксплуатации в ходе боевой эксплуатации. Все необходимые доработки внедрены», — сообщили агентству в холдинге.

Отмечается, что ЗРК доработан с целью увеличить эффективность перехвата современных снарядов и ракет, предоставляемых Украине западными союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Курганмашзавод» в преддверии оборонной выставки MILEX-2023 заявили о том, что в следующем году в Вооружённые силы Российской Федерации поступят модернизированные самоходные противотанковые пушки 2C25M, доработанные с учётом современных требований.