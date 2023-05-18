Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Соединённые Штаты Америки предпочитают игнорировать факт того, что Киев, получая всестороннюю помощь от союзников, не скрывает своих террористических действий. Об этом говорится в заявлении посольства Российской Федерации в США, опубликованном в среду, 17 мая, в Telegram-канале.

«Вызывают возмущение недавние заявления представителей Государственного департамента США о якобы неосведомлённости по поводу высказываний руководства украинской разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в Вашингтоне предпочитают игнорировать террористические действия Киева, заручившегося всесторонней поддержкой со стороны американских союзников.

«Накачка оружием, разведданными, деньгами, как мы видим, не прекращается», — добавили в диппредставительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов дал понять, что Киев причастен к убийствам российских медийных личностей, в том числе и военных корреспондентов. При этом глава украинской разведки не стал подтверждать или опровергать причастность украинской стороны к покушению на писателя Захара Прилепина.