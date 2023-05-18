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На нью-йоркском аукционе Sotheby’s продали тысячелетнюю Библию за сумму в 38,1 миллиона долларов, что сделало её самой дорогой рукописью, когда-либо проданной на аукционе. Об этом торговый дом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня на историческом отдельном аукционе была продана самая старая и самая полная Библия на иврите за 38,1 миллиона долларов», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что рукопись приобрёл американский дипломат Альфред Мозес от имени американской некоммерческой организации, которая передаст Библию в Музей еврейского народа ANU в Тель-Авиве.

В конце ноября прошлого года на аукционе Sotheby’s был выставлен индонезийский архипелаг из более чем сотни островов. По данным онлайн-аукциона, заповедник Вид, в котором обитают сотни находящихся под угрозой исчезновения видов животных, является одной из самых нетронутых коралловых экосистем.