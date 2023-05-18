Gov.ua Брижит и Эммануэль Макрон

Родственники Брижит Макрон, супруги президента Франции Эммануэля Макрона, находятся под наблюдением полиции после нападения на ее внучатого племянника. Об этом 17 мая сообщает радиостанция RTL France.

Внучатый племянник Брижит Макрон Жан-Батист Тронье был избит злоумышленниками 15 мая в городе Амьене, рядом с принадлежащей семье Тронье кондитерской. Нападение произошло после телеинтервью президента Франции Макрона. Как уточнил отец пострадавшего, напавшие на него люди были постоянными участниками протестных акций.

Отмечается, что родственники супруги президента Франции опасались, что протестующие против пенсионной реформы могут предпринять какие-либо действия против них. Демонстранты уже пытались проникнуть в кондитерскую, которая находится под охраной силовиков.

Уточняется, что в отношении членов семьи Брижит Макрон была усилена бдительность полиции. Сотрудники охраны правопорядка ведут за родственниками супруги главы Франции скрытое наблюдение. Кроме того, полиция увеличила число патрулей возле кондитерской семьи Тронье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция во Франции задержала восемь человек в связи с избиением внучатого племянника супруги французского лидера.

Президент Франции 15 апреля утвердил закон о пенсионной реформе, вызвавший массовые протесты в стране. Закон предполагает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Протестующие против пенсионной реформы предприняли ряд акций, направленных против президента Франции лично. Так, жители Гренобля в ходе акции протеста против пенсионной реформы сожгли чучело Эммануэля Макрона.