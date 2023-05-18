Atos Олимпийские игры

Конституционный совет Франции одобрил принятый в апреле законопроект, предусматривающий использование искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

«Я приветствую решение КС, который только что утвердил законопроект об Олимпийских играх 2024 года, в том числе об алгоритмической обработке изображений видеонаблюдения на экспериментальной основе с соблюдением установленных гарантий», — написал Дарманен на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, такие алгоритмы призваны выявлять нестандартные и опасные ситуации, в том числе и драки, и случаи вандализма на улицах Парижа в ходе проведения Олимпийских игр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал допустить к участию на Олимпийских играх представителей всех стран. Он также добавил, что МОК прилагает все возможные усилия в этом направлении.