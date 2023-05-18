Naval Base Kitsap (NBK) Подлодка

Британия должна инвестировать средства в развитие передовых систем обнаружения и поражения российских подводных лодок, которые являются одними из самых тихих в мире, заявил глава британских военно-морских сил (ВМС) адмирал Бен Кей, сообщила газета Times.

Журналисты отмечают, что наибольшую тревогу у Лондона вызывают подлодки класса Kilo (классификация НАТО), которые подверглись значительной модернизации и отличаются своей малозаметностью. Улучшенную модификацию таких аппаратов в ВМС Британии стали называть «черная дыра».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес предупредил, что Россия, используя свои подлодки, имеет возможность перерезать подводные кабели связи, соединяющие Британию с остальным миром. Он отметил, что Соединённое Королевство зависит от полутысячи кабелей, совокупная длина которых составляет более 1 млн км.

13 мая журнал Newsweek написал о том, что российские подводные лодки таят серьёзную угрозу для НАТО и стран Запада. Авторы статьи отмечают, что более опасно для альянса только ядерное оружие, которым владеет Россия.