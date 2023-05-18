Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Территорию ДНР за истекшие сутки обстреляли 59 раз украинские войска. Об этом 18 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своём Telegram-канале.

На донецком направлении ВСУ совершили 34 обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО), и артиллерии калибром 155 мм и 152 мм. На горловском направлении зафиксировано 14 обстрелов со стороны ВСУ из артиллерии калибром 152 мм. На ясиноватском направлении украиснкие войска совершили восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм и 152 мм. На волновахском направлении зарегистрировано три обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 152 мм.

Всего украинскими военнослужащими было выпущено по ДНР 368 единиц различных боеприпасов. Под огнём ВСУ оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский район), Яковлевка, Ясиноватая, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Еленовка, Благодатное, Владимировка.

В результате обстрелов погибли пять мирных жителей в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 24 мирных жителя ДНР, в включая ребёнка 2009 года рождения.

Повреждения получили 29 жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Ясиноватой и Еленовке. Кроме того, пострадали пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как указал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, ВСУ не смогли добиться успехов на линии фронта.