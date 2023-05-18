Иван Шилов ИА REGNUM Нож

Инспектор УФСИН получил ножевые ранения в Москве в результате нападения мужчины, который находился под домашним арестом, сообщили в пресс-службе прокуратуры российской столицы.

Сотрудник ведомства прибыл в квартиру на Кленовом бульваре, чтобы проверить соблюдение меры пресечения. После нападения преступник скрылся с места происшествия.

Раненого инспектора доставили в больницу. Контроль за установлением всех обстоятельств инцидента взяла на себя Симоновская межрайонная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в городе Мирный в Якутии двое подростков напали на мужчину и изрезали его мачете. Пострадавший пытался защитить от нападавших своего сына.

В начале мая в одной из школ Ангарска 15-летний ученик ударил сверстника ножом в грудь. Злоумышленник скрылся после инцидента, но его удалось задержать. Пострадавшему провели операцию.