Иван Шилов ИА REGNUM Мариуш Блащак

Италия направила к берегам Польша ракетный эсминец для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья. Об этом сообщили в польском Министерстве национальной обороны.

«Я очень рад решению министра обороны Италии. Вскоре к нам прибудет ракетный эсминец с мощным зенитным и противоракетным вооружением. Он укрепит противовоздушную и противоракетную оборону польского побережья», — заявил глава оборонного ведомства Мариуш Блащак.

За последнее время в Польше произошёл ряд инцидентов в воздушном пространстве страны. Так, например, в конце апреля в лесах в окрестностях города Быгдощ обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата.

Ранее глава Министерства обороны Польши сообщил, что страна получит первым реактивные системы залпового огня HIMARS. По его словам, в следующем году польская армия также получит американские истребители F-35.