Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Сравнение американского миллиардера Джорджа Сороса со злодеем Магнето из комиксов «Люди Икс» назвал несправедливым по отношению к последнему бизнесмен, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Соответствующую запись Маск разместил 17 мая в своём микроблоге в Twitter.

«Я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето», — написал Маск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск разместил в соцсети Twitter запись, в которой сравнил Сороса со злодеем Магнето, антагонистом команды супергероев-мутантов со сверхспособностями. По сюжету Магнето мечтает уничтожить всё человечество.

Таким образом Маск прокомментировал распространившиеся слухи о кончине Сороса якобы в результате сердечного приступа. Эту информацию затем опроверг сам Сорос.