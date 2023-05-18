Илон Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем комикса «Люди Икс»
Илон Маск назвал несправедливым для злодея Магнето из комикса «Люди Икс» сравнение его с Соросом
Сравнение американского миллиардера Джорджа Сороса со злодеем Магнето из комиксов «Люди Икс» назвал несправедливым по отношению к последнему бизнесмен, основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Соответствующую запись Маск разместил 17 мая в своём микроблоге в Twitter.
«Я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето», — написал Маск.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск разместил в соцсети Twitter запись, в которой сравнил Сороса со злодеем Магнето, антагонистом команды супергероев-мутантов со сверхспособностями. По сюжету Магнето мечтает уничтожить всё человечество.
Таким образом Маск прокомментировал распространившиеся слухи о кончине Сороса якобы в результате сердечного приступа. Эту информацию затем опроверг сам Сорос.