Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Президент России Владимир Путин должен восприниматься как герой произведений российского писателя Федора Достоевского, заявил в интервью журналу Economist бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского… со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа», — сказал дипломат.

По его мнению, в отношениях РФ с Европой существует некоторая двойственность. Так, как полагает Киссинджер, РФ, с одной стороны, Россия ощущает опасность от Европы, а с другой — между ними якобы имеются «уникальные культурные связи».

Кроме того, экс-госсекретарь считает, что Москва хочет приобщиться к европейской культуре, и одновременно с этим воспринимает себя как «третий Рим».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Генри Киссинджер призвал Запад «найти место» для России и Украины после завершения украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что необходимо помешать тому, «чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе».