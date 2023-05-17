Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Следственный комитет по Саратовской области начал проверку сообщения о применения сотрудниками полиции насилия на 14-летнему мальчику и принуждению его к признанию в совершении преступления. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил Telegram-канал СК.

«Главе ведомства будет представлен доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Саратовской области», — говорится в распространённом сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления ведомства предоставить доклад о ходе проверки.

Ранее в Следственном комитете сообщили о расследовании атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на административное здания управления УФСБ по Курской области. По данным СК РФ, в результате атаки пострадали пять российских пограничников.