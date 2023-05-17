Иван Шилов ИА REGNUM Тед Круз

Члены Конгресса США работают над разработкой законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана, который помог бы помешать наращиванию сотрудничества между этими странами, заявил один из авторов инициативы, американский сенатор Тед Круз 17 мая в ходе выступления в институте Хадсона.

Парламентарий призвал ввести ограничения в отношении «банков, самолетов и морских судов», используемых для поддержки российской специальной военной операции. Кроме того, Круз сообщил, что законопроект предполагает заморозку иранских активов, составляющих «миллиарды долларов».

Он отметил, что принятие документа обяжет президента США Джо Байдена использовать эти средства для выплат Украине, а также для предоставления компенсаций «американским жертвам иранской агрессии».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби рассказал, что отношения между Россией и Ираном становятся «полномасштабным оборонным партнерством», которое будто бы создает угрозу для Ближнего Востока и остальных стран. 9 марта министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Москва якобы решилась пойти на «беспрецедентное сотрудничество» с Тегераном по ракетному и противовоздушному вооружению.