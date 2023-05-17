Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Покушение на российского журналиста, имя которого не разглашается, предотвратила полиция Кипра. Об этом 17 мая сообщает кипрский телеканал Alpha.

Уточняется, что, как предполагает полиция, убийство журналиста «заказал» мужчина 62 лет, постоянно проживающий в городе Пафосе, а исполнение взял на себя гражданин России 56 лет, недавно прибывший на Кипр. Подозреваемые планировали убийство российского журналиста, постоянно проживающего в Пафосе.

Полиция Кипра провела операцию, в результате которой удалось обнаружить и задержать в гостинице в городе Лимасоле предполагаемого «исполнителя» преступления. 13 мая задержанный по решению суда был арестован на срок шесть дней.

Второй фигурант дела о покушении на журналиста, 62-летний мужчина, был задержан в своём доме в Пафосе. По решению Окружного суда Лимасола задержанный был арестован на пять дней. Оба фигуранта дела подозреваются в заговоре с целью совершения тяжкого преступления — убийства.

Отмечается, что власти Кипра получили информацию о политически мотивированном заказе на убийство. При этом в ходе расследования появились доказательства о разногласиях личного и финансового характера между 62-летним мужчиной-заказчиком преступления и потенциальной жертвой.

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