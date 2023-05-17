Sven Teschke Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе беседы с журналистами в Софии 17 мая призвал допустить к участию на Олимпийских играх представителей всех стран.

«Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, который уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации», — сказал деятель олимпийского движения.

Томас Бах добавил, что спортсмены всех 206 национальных комитетов — членов МОК смогли участвовать в Олимпийских играх. По его словам, МОК прилагает все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира.

«Олимпизм — это мир. Он объединяет, а не разделяет. Он естественно стремится к вершинам в честной борьбе», — добавил Томас Бах.

Ранее Томас Бах подтвердил, что Международный олимпийский комитет работает над вопросом возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. По его словам, в МОК надеются, что эту миссию удастся выполнить на ранее установленных условия.