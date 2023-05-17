Андрей Пронин ИА REGNUM Лига чемпионов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА одержал крупную победу над мадридским «Реалом» и вышел в финал турнира.

Матч, проходивший в Манчестере на стадионе «Этихад», завершился со счетом 4:0, а забитыми мячами отметились Бернарду Силва (23’ Кевин Де Брёйне, 37’), Мануэль Аканджи (76’ Кевин Де Брёйне) и Хулиан Альварес (90+1’ Филип Фоден). Поединок обслуживала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком.

В финале турнира «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы встретится с миланским «Интером» Симоне Индзаги. Встреча пройдёт 6 июня в Стамбуле.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов, проходивший в столице Испании 9 мая, завершился боевой ничьёй со счетом 1:1. В той игре в составе «сливочных» отметился бразильский нападающий Винисиус Жуниор, а единственный мяч «горожан» забил атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.