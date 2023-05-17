Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки прорвать линию фронта.

«С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет. Также противник не получил ни одного существенного результат на линии боевого соприкосновения», — сказал Гагин.

При этом он призвал избегать недооценки украинской армии, так как та в своём распоряжении имеет множество образцов современной западной техники и другого вооружения, необходимого для контрнаступления.

По словам советника Пушилина, ВСУ продолжают «прощупывать линию фронта и искать слабые места» для нанесения удара.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины продолжают наращивать группировку сил на донецком направлении. По его словам, на данном направлении сохраняется большое скопление вооружения и военной техники.